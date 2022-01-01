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Jandarmadan iş makinasıyla yapılan kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı

Jandarmadan iş makinasıyla yapılan kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı
Jandarmadan iş makinasıyla yapılan kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Korkuteli ilçesi Alaaddin Mahallesi Güllüpınar mevkiinde ormanlık alan içerisinde kaçak kazı yapıldığı duyumu alınması üzerine, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. A.K. (24), Ö.F.Ç. (37), A.G.K. (37), Y.E. (39), A.H. (45), A.A. (42) ve M.Ç. (38) isimli şahıslar, kepçe ile izinsiz kazı yaptığı esnada suçüstü yakaladı.

Kaçak kazıda kullanılan iş makinesi muhafaza altına alındı. Cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda tahkikata başlanılırken, şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Adem Durmaz
 

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