Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 20 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sivrihisar, Alpu ve Odunpazarı ilçelerinde kaçak kazı ihbarı aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, 4 farklı kaçak kazı olayının meydana geldiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, 20 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon sonrasında ise kaçak kazı sonrası bulunan 9 adet altın sikke, 5 adet gümüş sikke, 10 adet bronz sikke, 10 adet bakır sikke ile birlikte 1 adet Hitit dönemine ait heykel ve 1 adet kolye başlığı ele geçirildi. Malzemeler, yapılan işlemlerin ardından Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.