İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarmadan kaçak sigara imalathanesine baskın

Jandarmadan kaçak sigara imalathanesine baskın
Jandarmadan kaçak sigara imalathanesine baskın

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadale Timleri kaçak sigara imalathanesine yaptıkları baskında çok sayıda kaçak sigara ele gecerildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadale Timlerinin piyasaya çok sayıda kaçak üretilmiş bandrolsüz sigara sürüldüğünün tespit edilmesi üzerine başlattığı saha ve istihbari çalışmaları sonucu Ortahisar İlçesi İskenderpaşa mahallesinde yaşayan F.K.'nın (51) kendisine ait evde bir odada kaçak sigara üretimi yaparak piyasaya sürdüğü tespit edildi. Evde yapılan aramada 2 adet tam otomatik sigara sarma makinesi 75 Bin 800 adet makaron, 130 kg tütün, 4 bin adet doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli F.K. hakkında adli ve idari işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İLGİLİ HABER
Kamuyu 25 milyar zarara uğratan firmalara Demir Yumruk operasyonu: 250 gözaltı Kamuyu 25 milyar zarara uğratan firmalara 'Demir Yumruk' operasyonu: 250 gözaltı
İLGİLİ HABER
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 62 kilo uyuşturucu ele geçirildi Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 62 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İLGİLİ HABER
Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu başlatıldı Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu başlatıldı
İLGİLİ HABER
EREN-Abluka 2 operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi EREN-Abluka 2 operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.