Jandarmadan kaçak sigara imalathanesine baskın

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadale Timlerinin piyasaya çok sayıda kaçak üretilmiş bandrolsüz sigara sürüldüğünün tespit edilmesi üzerine başlattığı saha ve istihbari çalışmaları sonucu Ortahisar İlçesi İskenderpaşa mahallesinde yaşayan F.K.'nın (51) kendisine ait evde bir odada kaçak sigara üretimi yaparak piyasaya sürdüğü tespit edildi. Evde yapılan aramada 2 adet tam otomatik sigara sarma makinesi 75 Bin 800 adet makaron, 130 kg tütün, 4 bin adet doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli F.K. hakkında adli ve idari işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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