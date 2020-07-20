Jandarmadan kenevir tarlasına operasyon

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi'nde bir bahçede kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, belirlenen bahçeye baskın yaptı. Operasyonda bahçede ekili 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi ifadeleri alınmak üzere Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Ekipler tarafından toplanan kenevirlere el konurken, 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kerim Yavuz

