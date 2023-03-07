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Jandarmadan Milas'ta ‘Suç örgütü' operasyonu

Jandarmadan Milas'ta ‘Suç örgütü' operasyonu
Jandarmadan Milas'ta ‘Suç örgütü' operasyonu

Muğla’nın Milas ilçesinde Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütü kurmak suçlaması ile 10 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan Milas’ta ‘Suç örgütü’ operasyonu - Tıkla İzle

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde üç ay süren istihbari çalışmalar neticesinde, suç örgütü kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilerin yakalanması maksadıyla Milas ilçesinde 10 ayrı adreste 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda kubar esrar ve metamfetamin, 18 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 adet sentetik hap, 7 adet cep telefonu, ruhsatsız av tüfeği, 5 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Bekir Tosun - Oktay Çayırlı

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