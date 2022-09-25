Jandarmadan operasyon: 45 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, şüpheli bir şahsın yurtdışından kaçak yollarla İstanbul'a kobra yılan zehri getirdiği bilgisini aldı. Alınan bilgi kapsamında yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda; şüphelinin kimlik ve adres bilgisi saptandı. Şüphelinin kullandığı aracı takibe alan jandarma ekipleri, söz konusu aracı Eyüpsultan ilçesinde durdurdu. Şüpheli S.S.B. isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, 45 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.