Jandarmadan PKK'ya bahar darbesi

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 11 Nisan Perşembe günü saat 23.00'dan itibaren Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucuları ile icrasına başlanılan Özel Birlik Operasyonlarının, 12 Nisan Cuma günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu operasyonel faaliyetler esnasında; bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 7'si birbiri ile bağlantılı 20 metrekare genişliğinde, 1'i 15 metrekare genişliğinde, 1'i 14 metrekare genişliğinde, 2'si 8 metrekare olmak üzere toplam 11 adet kış sığınağı, 7 adet avcı boy çukuru, 2 adet gözetleme ve ateş mevzi tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.

Sığınaklarda saklanan mühimmatlar ele geçirilerek imha edildi

Ele geçirilen sığınaklarda çok miktarda silah mühimmatı bulunduğu ve bunların imha edildiği belirtilen açıklamada, "Gerçekleştirilen temas arama faaliyetlerinde bahse konu sığınaklar içerisinde, arazide ve ele geçirilen jelikan bidonlar icerisinde; 55 adet 5,56 milimetre M-16 piyade tüfeği fişeği, 150 adet 7,62 milimetre. AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 5 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tim içi haberleşme telsizi, 3 adet Bixi makinalı tüfek gece görüş monte hamili, 1 adet keskin nişancı silah dürbün körüğü, 2 adet silah askı kayışı, 4 adet akü, 1 adet jeneratör, 1 adet akım çevirici, 11 adet küçük tüp, 1 kilogram amonyum nitrat, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 adet 6'lı pil bloğu, 3 adet pil, 40 metre elektrik kablosu ve çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Muhsin Taş - Rıdvan Kılıç