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Jandarmadan şafak operasyonu: 3 gözaltı

Jandarmadan şafak operasyonu: 3 gözaltı
Jandarmadan şafak operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen şafak operasyonunda üç adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, 4 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirilirken konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda, eş zamanlı olarak üç adrese baskın düzenlendi. Karasu'nun Darıçayırı ile Karapınar mahallelerinde bulunan üç ayrı ev ve eklentilerinde, ekipler tarafından arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde 4 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Konuya ilişkin ise gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Esra Angün



 

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