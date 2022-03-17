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Jandarmadan sahte alkol operasyonu

Jandarmadan sahte alkol operasyonu
Jandarmadan sahte alkol operasyonu

Sultangazi'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda imal ettikleri yüklü miktardaki sahte alkolü piyasaya sürme hazırlığında olan 2 kişi yakalandı. Şahısların sahte alkolü taşıdığı kamyonetlerde yapılan aramalarda; bin 500 litre sahte rakı, bin 500 litre etil alkol ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığının zehir tacirlerine yönelik operasyonları devam ediyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 2 şüpheli şahsın yüklü miktarda sahte alkol imal ederek piyasaya süreceği bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin kimlik bilgileri ve faaliyet gösterdikleri adres belirlendi.

Binlerce litre sahte rakı ve etil alkol ele geçirildi

Sahte alkolün depoladıkları alandan kamyonetlere yüklenerek dağıtım yapılacağının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Sahte alkolleri taşıyan iki kamyoneti takibe alan jandarma ekipleri, söz konusu araçları Sultangazi'nin Habipler Mahallesi'nde seyir halindeyken durdurdu. 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, kamyonetlerde 100 cl'lik şişeler içerisinde bin 500 litre sahte rakı, 5'er litrelik bidonlarda bin 500 litre etil alkol olmak üzere toplam 3 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli makamlara sevk edildi.

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