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Jandarmadan sahte altın operasyonu: 8 gözaltı

Jandarmadan sahte altın operasyonu: 8 gözaltı
Jandarmadan sahte altın operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 300 kilogram sahte külçe altın ve sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan sahte altın operasyonu: 8 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin imal ettikleri sahte altınları piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takip ve istihbari çalışmalar neticesinde suç örgütünün kullandığı 8 adres belirlendi. Söz konusu adreslere yapılan operasyonda 300 kilogram sahte külçe altın ve sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

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