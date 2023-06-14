Jandarmadan sahte altın operasyonu: 8 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin imal ettikleri sahte altınları piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takip ve istihbari çalışmalar neticesinde suç örgütünün kullandığı 8 adres belirlendi. Söz konusu adreslere yapılan operasyonda 300 kilogram sahte külçe altın ve sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

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