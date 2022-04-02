İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarma'dan sahte içki operasyonu

Jandarma'dan sahte içki operasyonu
Jandarma'dan sahte içki operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Jandarma'dan sahte içki operasyonu - Tıkla İzle

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Z.Y. ve C.Ç. isimli şahısların temin ettikleri yüklü miktarda sahte alkolü İstanbul genelinde piyasaya süreceği bilgisini aldı.

Yaklaşık bir ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin sahte alkolü Avcılar'da bulunan bir evde depoladıkları belirlendi ve söz konusu ev ile çevresi takibe alındı.

Evde bulunan sahte alkolün dağıtımına başlanacağını tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı ve 2 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Evde yapılan aramalarda; 30 litrelik plastik bidonlarda yaklaşık 2 bin litre etil alkol ile dağıtıma hazır halde 2 bin litre sahte rakı ve viski olmak üzere toplam 4 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Yakalanan 2 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.