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Jandarma'dan sahte MİT'çilere operasyon

Jandarma'dan sahte MİT'çilere operasyon
Jandarma'dan sahte MİT'çilere operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) işe alma vaadiyle 58 mağdurdan harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında para alarak milyonluk vurgun yapan organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Jandarma'dan sahte MİT'çilere operasyon - Tıkla İzle

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların mağdurları “Sizi Milli İstihbarat Teşkilatında işe alacağız” diyerek dolandırdığı ve harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında değişik tarihlerde mağdurlardan yüklü miktarda para aldıkları tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde elden ve bankalar üzerinden yapılan para trafiği tespit edilerek, suç örgütünün 58 mağduru bu yolla dolandırarak yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından titizlikle yapılan araştırmalar neticesinde mağdurlara kendini sözde MİT Bölge Başkan Yardımcısı olarak tanıtan örgüt lideri O.K.'nin yakın zamanda yeni bir mağdurla buluşacağı anlaşıldı. O.K.'yi yakın takibe alan jandarma ekipleri, örgüt liderini bir alışveriş merkezinde mağdurdan para alırken suçüstü yakaladı. Örgüt üyesi diğer 4 şahıs ise Bahçelievler, Esenyurt, Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelilerin bağlantılı olduğu kişilere yönelik derinlemesine soruşturma devam ediyor.

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