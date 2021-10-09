Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığına suçüstü

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın merkeze bağlı Çimeli köyünde 2 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı, ellerinde bulunan tarihi eserleri satışa çıkardığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Ekipler, İsmail Ö. (34) ve Çapan C. (25) isimli 2 şüpheliyi takibe aldı. Yaklaşık 2 hafta boyunca teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ekipleri yeterli delil ve bulgulara ulaşmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Köyde bulunan müstakil bir eve yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli tarihi eserlerle satış yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Operasyonda 245 adet sikke, 27 adet tarihi obje, 6 adet yüzük ve 1 adet üzerinde haç işareti olan parça ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarmadan yapılan açıklamada, “Kültürel mirasımızı korumak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir” denildi.

Yasin Can