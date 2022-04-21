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Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Bolu’da jandarma ekiplerinin tarihi eser operasyonunda Roma ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda parçayla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler il sınırına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 22 bronz sikke, 27 yüzük, 30 değerli taş, vazo, eski sürahi, deriye işli el yazmalı kutsal kitap, çarmıha gerilmiş Hz. İsa figürü, insan suretli figür ve 21 obje ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Faruk Çidem

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