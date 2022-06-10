Jandarmadan terör operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik 31 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan N.A., E.Ç. ve İ.H.G. isimli şahıslar Bayraklı ve Torbalı ilçelerinde, FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan A.K. ve O.F.A. isimli şüpheliler Aliağa ve Bornova ilçelerinde yakalandı. 6415 sayılı "Terörizm Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçu çerçevesinde DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi Suriye uyruklu E.A. isimli örgüt üyesine, Suriye uyruklu R.E.S. isimli şahsın defalarca para transferi gerçekleştirdiği tespit edilip bu şüpheli de Konak ilçesinde yakalandı. Yakalanan tüm şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.