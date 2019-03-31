Jandarmadan terör örgütü PKK'ya büyük darbe

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'de PKK/PYD'li teröristlere mühimmat ve patlayıcı gönderileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Jandarmanın yaptıkları araştırma sonucu teröristlere gönderilecek mühimmatın 3 kamyonla kentte olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, kamyonlarda yapılan aramalarda 473 kilo kalıp halinde patlayıcı, 156 kilo dinamit lokumu, 14 Bixi makineli tüfek, 10 Kanas keskin nişancı tüfeği, 8 keskin nişancı dürbünü, 12 Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 lazer güdümlü anti tank füze, 5 zırh delici füze, 3 Doçka ağır makineli tüfek, 5 roketatar silahı, 51 roketatar sevk fişeği, 1 uçaksavar topu, 2 uçaksavar ağır makineli tüfeğe ait namlu, 2 adet ağır makineli tüfeğe ait namlu muhafazası, 15 bin 400 adet Biksi makineli tüfek fişeği, 5 bin 750 metre saniyeli fitil, 8 bin metre infilaklı fitil, 1 Kalaşnikof şarjörü ele geçirildi. Jandarmanın operasyonda gözaltına aldığı 3 kişinin sorgusu ise sürüyor.

Mehmet Ali Dağ

