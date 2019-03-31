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Jandarmadan terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Jandarmadan terör örgütü PKK'ya büyük darbe
Jandarmadan terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Kilis’te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Suriye'deki terör örgütü PKK/PYD'ye gönderilmek istenen 473 kilo patlayıcı, ağır makineli ve keskin nişancı tüfekleri, roketatarlar ve zırh delici füzeler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'de PKK/PYD'li teröristlere mühimmat ve patlayıcı gönderileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Jandarmanın yaptıkları araştırma sonucu teröristlere gönderilecek mühimmatın 3 kamyonla kentte olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, kamyonlarda yapılan aramalarda 473 kilo kalıp halinde patlayıcı, 156 kilo dinamit lokumu, 14 Bixi makineli tüfek, 10 Kanas keskin nişancı tüfeği, 8 keskin nişancı dürbünü, 12 Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 lazer güdümlü anti tank füze, 5 zırh delici füze, 3 Doçka ağır makineli tüfek, 5 roketatar silahı, 51 roketatar sevk fişeği, 1 uçaksavar topu, 2 uçaksavar ağır makineli tüfeğe ait namlu, 2 adet ağır makineli tüfeğe ait namlu muhafazası, 15 bin 400 adet Biksi makineli tüfek fişeği, 5 bin 750 metre saniyeli fitil, 8 bin metre infilaklı fitil, 1 Kalaşnikof şarjörü ele geçirildi. Jandarmanın operasyonda gözaltına aldığı 3 kişinin sorgusu ise sürüyor.  

Mehmet Ali Dağ
 

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