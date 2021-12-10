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Jandarmadan, Uludağ'da kaybolan vatandaşların kurtarılma anına ilişkin paylaşım

Jandarmadan, Uludağ'da kaybolan vatandaşların kurtarılma anına ilişkin paylaşım
Jandarmadan, Uludağ'da kaybolan vatandaşların kurtarılma anına ilişkin paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığı, Bursa Uludağ Küçük Zirve’de kaybolan 3 vatandaşın tahliye edilme anının görüntülerini paylaştı.

Jandarmadan, Uludağ’da kaybolan vatandaşların kurtarılma anına ilişkin paylaşım - Tıkla İzle

Jandarma Genel Komutanlığı, Bursa Uludağ Küçük Zirve'de kaybolan 3 vatandaşın tahliye edilme anının görüntülerini sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.

Paylaşımda, “Bursa Uludağ Küçük Zirve'de 3 vatandaşımızın kaybolduğu ihbarının alınması üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz ve diğer arama kurtarma birimleri bölgeye sevk edilmiş yapılan müşterek çalışmalar sonucunda 3 vatandaşımız kurtarılarak güvenli bölgeye tahliyeleri sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Hidayet Türkyılmaz
 

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