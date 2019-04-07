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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu!

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu!
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu!

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 33 kilo 233 gram toz esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Başkale ilçesinden Van il merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli aracı yakın takibe aldı. Yapılan takipte şüpheli araç, Başkale ilçesi Oğulveren Mahallesi sınırlarında durduruldu. Uyuşturucu madde arama köpeği 'Alem'in de katılımı ile yapılan aramada 33 kilo 233 gram toz esrar ele geçirilirken, olayla ilgili iki şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.  

Atilla İdiz
 

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