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Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde aldıkları bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Bağlıca Mahallesi'nde bir kişinin üzerinde 78.51 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Sarıgöl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bağlıca Mahallesi'nde B.K. (25) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçti.

Jandarma tarafından durdurulan şüphelinin üzerinde, siyah poşet içerisinde bir adet kutu içerisinde hassas terazi, yaklaşık 10 santimetrelik şişe içerisinde 63.78 gram ve siyah el kremi kutusu içerisinde 14.73 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alındı. Şahsın üzerinden toplam 78.51 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şahsın jandarmada ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Vehbi Sarıhan
 

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