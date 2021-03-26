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Jandarmadan zehir tacirlerine büyük darbe

Jandarmadan zehir tacirlerine büyük darbe
Jandarmadan zehir tacirlerine büyük darbe

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 516 gram metamfetamin ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran uyruklu A.S.'nin yüklü miktarda uyuşturucu madde satacağı bilgisini aldı. Şahsı takibe alan ekipler, şüphelinin içinde bulunduğu ticari taksiyi Yalova-Bursa yolu üzerinde durdurdu. Araçtan indirilen A.S.'nin sırt çantasındaki 1 kilo 516 gram metamfetamini ele geçirildi. Uyuşturucu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen biri kadın 4 kişinin yakalanması için il merkezindeki 3 ayrı adrese iş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpeği Venüs'ün kullanıldığı operasyonda S.Ş., S.A., S.İ ve Ç.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin Jandarmadaki işlemlerinin ardından adlî mercilere sevk edileceği bildirildi.

Emre Kaya
 

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