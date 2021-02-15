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Jandarmanın bayrak hassasiyeti duygulandırdı

Jandarmanın bayrak hassasiyeti duygulandırdı
Jandarmanın bayrak hassasiyeti duygulandırdı

Denizli’nin Çivril ilçesinde yol kenarında bulunan Türk bayrağının yıprandığını fark ederek yenisi ile değiştiren jandarma, yeni bayrağı göndere çekerek duygulandırdı.

Çivril ilçesinde Jandarma ekipleri devriye esnasında Sarıla Mahallesi'nin girişinde bulunan Türk bayrağının renginin solmuş olduğunu gören ekipler, araçlarında bulunan Türk bayrağı ile değiştirdiler.

Mahallede bulunan vatandaşların bu durumu görmeleri üzerine takdirlerle karşılanırken bu durum ise duygulandırdı.

Çivril ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kırsal alanda güvenlik devriyesi yaptığı sırada değiştirdikleri Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan jandarma eski bayrağı muhafaza altına alarak yeni bayrağı göndere çekti.

Bülent Çakır

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