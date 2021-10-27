Jandarmanın 'şok' yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

Akçakoca'nın Melenağzı köyü yolunda narkotik köpeği ile birlikte yol kontrol uygulaması yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri durdurdukları 2 otomobil ve 1 ticari araçta durumlarından şüphelendikleri sürücü ve şahıslar üzerinde arama yaptı.

Arama sonucunda ise uyuşturucu madde kullanan 4 şahıs 54,9 gram kubar esrar maddesi ile yakalandı. Ayrıca şahısların üstünde ve araçlarda uyuşturucu madde kullanma aparatları da ele geçirildi. Şahıslar işlemleri yapılmak üzere Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Selçuk Akyol