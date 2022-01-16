Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Akkuş Köyünde denetim yapan jandarma ekipleri, İ.K. ve Y.E.'nin içerisinde bulunduğu otomobilden şüphelenerek aracı durdurdu. Araç içerisinde arama yapan jandarma ekipleri, 5 gram metamfetamin ile tütüne enjekte edilmiş 73 gram cannabinoid maddesi ele geçirdi.

Jandarma ekipleri aynı zamanda şahısların adreslerinde de arama yaptı. Şahısların ev adreslerinde yapılan aramalarında ise 10 gram metamfetamin ile yine tütün üzerine enjekte edilerek kullanılan 500 ml. cannabinoid maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken İ.K. ve Y.E. isimli her iki şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

