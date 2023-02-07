Japon arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibi göndereceğini açıklayan Japonya hükümetinin gönderdiği 18 kişilik uzman arama kurtarma ekibi İstanbul'a geldi. Saat 06.30 sıralarında Tokyo'dan İstanbul'a gelen ekibi Japonya konsolosluk yetkilileri karşıladı.

Depremde hayatını kaybedenler için çok üzgünüz

Uçaktan indikten sonra deprem bölgesine gitmek için hareket eden kurtarma ekibinin şefi Hideaki Yamamoto, "Japon hükümeti tarafından gönderilen arama kurtarma ekibiyiz. Dün sabah meydana gelen büyük depremden dolayı Japon hükümeti, arama kurtarma ekibini Türkiye'ye göndermeye karar verdi. Çok büyük bir deprem. Depremde hayatını kaybeden için üzgünüz, yaralılar için acil şifalar diliyorum. Japon hükümeti ve Japon halkı Türk halkının yanındayız. Biz bir ekip olarak deprem bölgelerinde elimizden geleni yapacağız" dedi.

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