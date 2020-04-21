Japon askerinde korona virüsü paniği

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü, bu kez Japonya'nın askeri gücü olan Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeline bulaştı. Denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Japonya tarafından Orta Doğu'ya gönderilen askeri misyonda görevli bir kişinin korona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi. 20'li yaşlarında olduğu öğrenilen erkek personelin virüs taşıdığı geçtiğimiz cumartesi günü doğrulandı. Temizlik görevlisine virüs bulaştığı ortaya çıkan bir tesiste kalan 7 kişiden biri olduğu kaydedilen SDF personelinin, yerel bir hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Aynı tesiste kalan diğer 6 kişi ise tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Korsanlıkla mücadele görevi

Orta Doğu sularında seyir güvenliği konusu, İran ve ABD arasında artan gerginliğin gölgesinde geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında Körfez sularındaki tankerlere yönelik saldırı haberleri ile gündeme gelmiş, gelişmeler üzerine Japonya bölgeye SDF güçlerini göndermişti. Somali'de korsanlıkla mücadele faaliyetlerine katılan bir savaş gemisi ve devriye uçağı olan Japonya'nın, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun Bahreyn'deki komuta merkezinde de personeli bulunuyor.

Burak Ersoy

