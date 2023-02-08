Japon deprem uzmanı: 'Türkiye'deki deprem, dünyadaki en büyük kara depremlerinden biri'

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Japon deprem uzmanı Shinji Toda depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Toda, Türkiye'de meydana gelen depremin dünyadaki en büyük kara depremlerden biri olduğunu söyleyerek, "Beklenmedik büyük bir depremdi. Bu deprem, dünyanın en büyük kara depremlerinden biri. Depremin büyüklüğüne ek olarak, merkez üssünün yüzeye yakınlığı büyük hasara neden oldu" dedi. Toda, pazartesi günü Türkiye'nin güney kesimlerini vuran depremin "enerji miktarının" 1995 Büyük Hanshin-Awaji Depremi ve 2016 Kumamoto Depremi'nin on katından fazla olduğunu söyledi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.