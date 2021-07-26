Japon ilaç firması Covid-19'a karşı geliştirilen ilaç üzerinde klinik denemelere başladı

Covid-19 salgını karşısında aşılama seferberliği dünya genelinde sürerken, Japon ilaç firması Shionogi virüsün tedavisinde umut olabilecek yeni bir ilacın klinik denemelerine başlandığını duyurdu.

Firmadan bugün yapılan açıklamada ağız yoluyla alınan antiviral ilacın yetişkinler üzerindeki etkinliğini ve güvenliğini doğrulamak üzere 20 ila 55 yaşları arasındaki 75 erkeği kapsayan çalışmanın ilk aşamasının geçtiğimiz Perşembe günü başladığı bildirildi.

İlacın Covid-19 enfeksiyonunun erken evrelerinde alınması halinde virüsün çoğalmasını durdurabileceği ve ciddi semptomların gelişmesini önleyebileceği belirtildi.

Daha önce de ABD'li ilaç üreticisi Merck Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen ve ağız yoluyla alınan bir ilaç üzerinde klinik denemelere başlamış, çalışmanın an itibariyle son aşamada olduğu kamuoyuna yansımıştı.

Vaka sayısı artıyor

Öte yandan, Japonya'da bugün doğrulanan 2 bin 231 yeni vaka ülke genelindeki enfeksiyonlar toplamını 873 bin 680'e taşıdı. Son 24 saatte 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 15 bin 158'e yükseldi.

Tokyo Olimpiyatları'nın olağanüstü hal (OHAL) altında seyircisiz olarak gerçekleştirildiği ülkede oyunlarla ilişkili Covid-19 vakalarının toplam sayısı bugün 148'e yükselmişti.

Burak Ersoy



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