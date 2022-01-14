Japon kadın, ölen babasının cesedini emekli maaşı için 4 ay evde sakladı

Japonya'nın Aomori eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yerel polis, ölen babasının cesedini yaklaşık 4 ay boyunca evde sakladığı tespit edilen bir şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki babası ile birlikte yaşayan Hiromi Shiratori'nin (46) komşuları, yaşlı adamı uzun süre göremeyince durumdan şüphelendi. Olayın polise bildirilmesinin ardından 11 Ocak'ta eve giden güvenlik güçleri ve sosyal hizmet uzmanları, Shiratori'nin babasının cansız bedenine ulaştı. Gözaltına alınan şüpheli, polisteki ifadesinde babasının geçen Eylül ayında öldüğünü söyledi. Şahsın, babasının emekli maaşını almayı sürdürmek için ölüm haberini yerel otoritelere bildirmediğini itiraf ettiği de öğrenildi. Şüphelinin babasının kesin ölüm tarihini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldı.

Burak Ersoy

