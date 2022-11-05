Japon koleksiyoner topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı

Geleneksel Türk kültürünün önemli simgelerinden olan el işi kilimler Japonya'da görücüye çıktı. Japon koleksiyoner Yoichi Oda, yıllardır Türkiye'nin dört bir köşesinden topladığı kilimleri, Tokyo Yunus Emre Enstitüsü'nde açtığı sergide meraklıların beğenisine sundu. Kilimlerin yıllandıkça güzelleşmesini sağlayan kök boya tekniği ile boyanan gözde eserlerini sergi için seçtiğini söyleyen Oda, Türkiye sevgisinin 1981 yılında ülkeye yaptığı ilk ziyaretle başladığını ifade etti. Elindeki haritayı göstererek, "Kırmızı işaretli yerler benim kaldığım yerler, mavi işaretliler ise önemli tarihi eserlerin bulunduğu, gördüğüm yerler" diyen Oda, zamanla merakı haline gelen Türk kilimlerini 1990'ların başında toplamaya başladığını belirtti. Oda, "Bir dönem 400'ü aşkın kilime sahiptim, an itibariyle 300 dolayında kilimim var" diyerek en pahalı kiliminin ise yaklaşık 15 bin dolar olduğunu ifade etti.

"Yakından görmeye geldim"

Sergiyi ziyarete gelen Mamiko Ikuta, el işi Türk kilimlerini ilk kez yakından gördüğünü belirterek, "Japonya'da benzeri olmadığı için oldukça ilginç geldi. Motifler ve renkler ise harika" ifadelerini kullandı. Türk kilimlerine merak duyan Kaoru Miyasaka da sergilenen eserlerin kök boya ile yapıldığını duyunca yakından görmek istediğini söyleyerek, "Tarihi ve kültürü hissettiren geleneksel motifler karşısında şaşırdım ve çok etkilendim" şeklinde konuştu.

Burak Ersoy

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