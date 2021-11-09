Japon mahkemesinden 'zehirli hemşire'ye müebbet

Japonya'da mahkeme, 2016 yılında Tokyo yakınlarındaki bir hastanede dezenfektan enjekte ettiği 3 hastanın ölümüne neden olan eski hemşirenin yargılandığı davaya ilişkin kararını verdi.

Yokohama Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada sanık Ayumi Kuboki suçlamaları kabul ederken, heyet Kuboki'nin suç işlerken Otizm Spektrum Bozukluğu belirtileri gösterdiğini ve depresyonda olduğunu, ancak eylemlerinin tüm sorumluluğunu üstlenecek derecede zihinsel yetkinliğe sahip olduğuna işaret edildi.

Sanığın pişmanlık belirtisi gösterdiği söylense de mahkeme buna rağmen Kuboki'nin acımasızlığının göz ardı edilmesinin imkansız olduğuna ve kurbanların çektiği acının son derece ağır olduğuna dikkat çekti.

Heyet, pişmanlık belirtisi ve rehabilite edilebilme ihtimalini göz önünde bulundurarak sanığa idam cezası yerine müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

3 kişi yaşamını yitirmişti

Eylül 2016'da Tokyo yakınlarındaki Yokohama'da bulunan Oguchi Hastanesi'nde 3 yaşlı hasta olağan dışı şekilde yaşamını yitirmiş, yapılan detaylı soruşturmada ise hemşire Kuboki'nin kurbanlarının ilaçlarına dezenfektan karıştırarak zehirlenmelerine neden olduğu sonucuna varılmıştı. Dava duruşmalarında suçlamaları kabul eden Kuboki'nin aynı eylemi birçok hastaya gerçekleştirdiğini itiraf ettiği de kamuoyuna yansımıştı.

Burak Ersoy

