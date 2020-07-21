Japon otomotiv devinden temmuz kampanyasını açıkladı

Suzuki, otomobil ve SUV modelleri için hazırladığı uygulamaları temmuz ayında da otomobilseverlere sunduğunu duyurdu. Bu kapsamda Vitara, Swift ve Jimny modelleri için 3 ay ertelemeli kredi imkânı, ay boyunca kullanıcılarla buluşacak.

Yapılan bilgilendirmede; Vitara ve Swift modellerinde geçerli olan takas desteği uygulaması temmuz ayında 5 bin TL tutarında sunulacak. Marka, yeni ön satış stratejisi olan Suzuki'm Yolda uygulamasını otomobilseverler için temmuz ayında da sürdürecek. Uygulama kapsamında kullanıcılar, diledikleri Vitara ve Jimny modeline ön siparişle sahip olabilecek.

Suzuki'm Yolda avantajları

“Suzuki'm Yolda” ön satış uygulamasıyla 2020 model yılına ait yeni bir Suzuki tercih edecek olan kullanıcılar, araçlarını teslim alana kadar takasa verecekleri otomobillerini kullanmaya devam edecekler. Ayrıca kullanıcılar dilediği takdirde otomobillerini istediği fiyattan satma şansına da sahip olacaklar. Bu sayede takas avantajıyla Suzuki satın alanlar, yeni otomobillerini beklerken hem araçsız kalmayacak, hem de kendi otomobiline daha iyi fiyat veren müşteriyi bulmak için zaman kazanacaklar.