Japon prensesin eşi Komuro'nun adı New York barosu sınavını kazananlar listesinde yok

Aşkı kraliyete tercih ederek sıradan bir vatandaşla dünya evine giren Japonya Prensesi Mako ile eşi Kei Komuro gündemden düşmüyor. New York'taki bir hukuk firmasında stajyer avukat olarak çalışan Komuro'nun adının baronun düzenlediği avukatlık sınavını kazananlar listesinde yer almadığı belirtildi.

Temmuz ayında düzenlenen sınava giren 9 bin 227 kişiden 5 bin 791'inin sınavı geçtiği ifade edilirken, New York Barosu'nun kazananlar listesinde 5 bin 785 ismin yer alması dikkat çekti.

Komuro'nun sınavı geçip geçemediği belirsizliğini korurken, baro kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kazanan bazı adayların isimlerinin idari nedenlerle açıklanmayabileceği öğrenildi. Çiftten ise konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Mutlu sonla bitmişti

Japonya İmparatorluk geleneklerinin gereği olarak, sıradan bir vatandaşla evlenebilmek için unvanlarından vazgeçme kararı alan Japonya Prensesi Mako, geçtiğimiz hafta üniversiteden arkadaşı olan Kei Komuro ile dünya evine girmişti.

Komuro'nun annesinin, oğlunun üniversite masrafları için eski nişanlısından aldığı 36 bin dolarlık borcu geri ödemeyi reddettiği iddiasıyla dünya kamuoyunda geniş yer bulan çiftin evlilik planının, imparatorluk ailesinde rahatsızlığa neden olan haberler nedeniyle yaklaşık 3 yıl geciktiği iddia edilmişti.

Burak Ersoy

