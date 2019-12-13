İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Japon şirketlerin Brexit endişesi

Japon şirketlerin Brexit endişesi
Japon şirketlerin Brexit endişesi

Japonya’da, İngiltere’de faaliyet gösteren firmalara yapılan anket, bu firmaların Avrupa Birliği’nden çıkış kararından olumsuz etkileneceklerini düşündüğünü gösterdi.

Japonya Dış Ticaret Örgütü'nün yaptırdığı ankete göre, şirketlerin çoğu Brexit kararı ile ilgili olumsuz bir etki hissedildiğini belirtti. İngiltere'de fabrikaları bulunan 65 firmanın sorulara yanıt verdiği anket, firmaların yüzde 70.8'inin karar üzerinde olumsuz bir etki öngördüklerini saptadı. Firmaların yüzde 23.1'i Brexit'i "etkisiz" olarak nitelerken, yüzde 1.5'i ise karar üzerinde olumlu etki beklentisinde olduklarını açıkladı. Kararsız firmaların oranı ise yüzde 4.6'da kaldı.

Anlaşmasız Brexit sorusu

Şirketlere ayrıca, anlaşmasız bir Brexit için hazırlanıp hazırlanmadıkları da soruldu. Katılımcı şirketlerin yüzde 78'inden fazlası hazırlık yaptıklarını ya da olası bir durumda hazırlık yapacaklarını belirtti. Hazırlık yapan firmaların, stokları artırmak ve dağıtım rotalarını değiştirmek gibi tedbirler aldıkları kaydedildi.

Burak Ersoy

 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.