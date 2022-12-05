Japon sosyal medya fenomeni çok sevdiği beyzbolu Beylikdüzü'nde gençlere öğretiyor
Uluslararası ilişkiler alanında üniversiteyi bitirmek için Türkiye'ye gelen Japon Yoshi Enomoto, kırık Türkçesiyle yaptığı sosyal medya içerikleri ile meşhur oldu. Instagram ve Twitter hesaplarında yüzbinlerce takipçiye ulaşan Yoshi Enomoto, Osaka'ya dönmek yerine Türkiye'de yaşamaya devam etti. Yaptığı Türkçe sosyal medya içerikleri ile Türkiye'de yüzbinlerce takipçisi olan Enomoto, bu işi severek sürdürürken, lisede severek oynadığı sporu da Beylikdüzü'nde yapmaya başladı.
Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye geldiğini anlatan Yoshi Enomoto, "Japonya'da çok beyzbol oynuyordum. Japonya'daki lise beyzbol takımında yer alıyordum. Türkiye'ye gelince, baktım etrafta çok miktarda beyzbol sopaları var. Beyzbol sopaları genellikle kavga etmek için kullanılıyor ama oynayan yok. Ben de Beylikdüzü'nde bir takım kurup oynayayım diye düşündüm. Sosyal medyadan çağrı yaptım. Her hafta pazar günleri Beylikdüzü'nde toplanıp arkadaşlarımla oynuyoruz. Yeni başlayanlara da öğretiyorum" dedi.