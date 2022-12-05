Japon sosyal medya fenomeni çok sevdiği beyzbolu Beylikdüzü'nde gençlere öğretiyor

Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye geldiğini anlatan Yoshi Enomoto, "Japonya'da çok beyzbol oynuyordum. Japonya'daki lise beyzbol takımında yer alıyordum. Türkiye'ye gelince, baktım etrafta çok miktarda beyzbol sopaları var. Beyzbol sopaları genellikle kavga etmek için kullanılıyor ama oynayan yok. Ben de Beylikdüzü'nde bir takım kurup oynayayım diye düşündüm. Sosyal medyadan çağrı yaptım. Her hafta pazar günleri Beylikdüzü'nde toplanıp arkadaşlarımla oynuyoruz. Yeni başlayanlara da öğretiyorum" dedi.

İrfan Altıkardeş

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