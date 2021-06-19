Japon uzmanlardan hükümete uyarı: 'Seyircisiz olimpiyat en makul seçenek'

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na sayılı günler kala Japon uzmanlardan risk uyarısı geldi. Covid-19 salgını konusunda hükümete danışmanlık yapan uzman kurulunun başı olan Shigeru Omi daha önce "Yapılması normal değil" dediği oyunlarla ilgili olarak "seyircisiz olimpiyat" seçeneğine dikkat çekti. "Oyunların seyircisiz olarak düzenlenmesinin enfeksiyon riskini en aza indirecek en makul seçenek olduğuna inanıyoruz" diyen Omi, aşılamanın sorunsuz devam etmesi halinde dahi Temmuz ve Ağustos aylarında enfeksiyon sayılarında artış yaşanabileceği uyarısında bulundu. Omi, olimpiyat organizatörlerine enfeksiyon riskini azaltacak yöntemleri düşünme, güçlü önlemleri içeren senaryoları belirleme ve kararlarını bir an önce kamuoyuna açıklamaları tavsiyesinde bulundu.

Uzman kurulu ayrıca, daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonların salgın riskini artırabileceğine dikkat çekti. Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto ise salgının durumunu izlemeye devam edeceklerini belirterek, "Duruma bağlı olarak seyirci kabulünü askıya almamız gerekebileceğini akılda tutarak verileri analiz etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Geri sayım sürüyor

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Kamuoyunun farklı kesimlerinden gelen itirazlara rağmen oyunların yoğun salgın tedbirleri kapsamında yapılacağını belirten Japonya hükümeti son olarak ülkenin 10 eyaletinde uygulanan OHAL'in Pazar günü itibariyle 9 eyalette son bulacağını duyurmuştu.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 783 bin 144'a yükselmiş, can kaybı sayısı da 14 bin 391 olmuştu.

Burak Ersoy