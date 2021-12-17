İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Japon uzmanlardan 'Omicron, Delta'dan yaklaşık 4 kat daha bulaşıcı' uyarısı

Japon uzmanlardan 'Omicron, Delta'dan yaklaşık 4 kat daha bulaşıcı' uyarısı
Japon uzmanlardan 'Omicron, Delta'dan yaklaşık 4 kat daha bulaşıcı' uyarısı

Japonya Sağlık Bakanlığına danışmanlık yapan uzman kurulu, Covid-19'un Omicron mutasyonunun Delta mutasyonundan yaklaşık 4 kat daha bulaşıcı olduğu konusunda hükümeti uyararak, kitlesel enfeksiyonlara hazırlıklı olunması çağrısı yaptı.

Dünya genelinde Covid-19 salgınında Omicron mutasyonu endişesi sürerken, Japonya'da Sağlık Bakanlığı'na danışmanlık yapan uzman kurulundan korkutan uyarı geldi. Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Takaji Wakita, "Topluluk yoluyla bulaşma da dahil olmak üzere kitlesel Omicron enfeksiyonlarına hazırlıklı olunmalı" diyerek yaklaşan tehlikeye dikkat çekti. Kyoto Üniversitesi'nden Prof. Hiroshi Nishimura ise Danimarka'da Omicron mutasyonunun bulaşma katsayısına dair yapılan bir araştırmaya atıfta bulunarak virüsün tek bir taşıyıcıdan başkalarını enfekte etme oranının Delta varyantından 3.97 kat fazla olduğunu belirtti. "Veriler, Omicron mutasyonunun yüksek hızda yayıldığını gösteriyor" diyen Wakita, "Olası yeni Omicron dalgasının tıbbi sistem üzerinde neden olacağı yükü tartışmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Omicron vakaları artıyor

Nüfusunun yaklaşık yüzde 78'ini tam olarak aşılayan Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 1 milyon 729 bin 764'e ulaşmış, Omicron mutasyonu vaka sayısı ise 32 olarak açıklanmıştı. Toplam 18 bin 390 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Burak Ersoy

İLGİLİ HABER
Omicron varyantında bir iyimser bir de kötümser tahmin Omicron varyantında bir iyimser bir de kötümser tahmin
İLGİLİ HABER
İngiltere Başbakanı Johnsondan Omicron uyarısı: &quot;Güçlendirici aşılar hayati önem taşıyor&quot; İngiltere Başbakanı Johnson'dan Omicron uyarısı: "Güçlendirici aşılar hayati önem taşıyor"
İLGİLİ HABER
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi: &quot;Omicron 2022de Avrupada baskın mutasyon olabilir&quot; Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi: "Omicron 2022'de Avrupa'da baskın mutasyon olabilir"

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.