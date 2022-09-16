Japonların geliştirdiği uçan bisiklet ABD'de görücüye çıktı

40 dakikada havada kalabilen ve saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen uçan bisiklet Xturismo, meraklılarından tam not aldı. AERWINS Teknoloji Kurucu Başkanı Shuhei Komatsu, firmanın insanlı hava araçlarının yanı sıra insansız hava araçları da üretmeye başlayacağını söyledi.

Komatsu, Japonya'da halihazırda satışta olan Xturismo modelinin ABD satış fiyatının 777 bin dolar olmasının beklendiğini açıkladı. Ayrıca Komatsu, şirketin 2025 yılına kadar fiyatı 50 bin dolara düşürecek daha küçük bir model üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Burak Ersoy

