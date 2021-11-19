Japonya 13 yıl aradan sonra astronot başvurularını kabul edecek

Japonya Bilim Bakanı Shinsuke Suematsu, 13 yıl sonra ilk kez yeni astronot başvurularını kabul etmeye başlayacaklarını duyurdu. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) Artemis uluslararası Ay keşif projesinde yer alacak astronot adaylarını Şubat 2023'e kadar seçeceği öğrenildi. Programa katılmaya hak kazanacak adayların Ay'a ayak basacak ilk Japonlar olacak olması heyecan uyandırırken, JAXA bu kez doğa bilimleri alanında 4 yıllık üniversite diploması şartını gevşeterek beşeri bilimler alanında eğitim alanlara da başvuru kapısını açtı. Üç yıllık profesyonel iş tecrübesine sahip olması beklenen adayların doğa bilimleri ile ilgili bir teste tabi tutulacağı kaydedildi.

Boy kriteri gevşetildi

Adaylarda aranan minimum uzunluk kriteri kadın adayların önünü açmak için 158 santimetreden 149.5 santimetreye düşürülürken, başvuru sürecinin gelecek yıl 20 Aralık ile 4 Mart arasında süreceği öğrenildi. Adayların nitelikleri, İngilizce yeterlilikleri ve Mayıs 2022'de planlanan genel eğitim sınavının sonuçlarına göre elenerek 200 kişiye indirileceği ifade edildi. 2023 yılında seçilecek isimlerin Mart 2025'te sertifikalı JAXA astronotları olmadan önce Japonya ve yurt dışında 2 yıl temel eğitim alacağı açıklandı.

Son istihdam planı, daha önce 2008 yılında yeni astronot başvurularını kabul eden JAXA'nın 6. astronot alımı olacak.



Burak Ersoy

