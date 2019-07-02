Japonya 31 yıl aradan sonra ticari balina avcılığına başladı

Japonya'nın geçtiğimiz yıl ticari balina avına yeniden başlayabilmek için Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çekilme kararı aldığını açıklaması ve ardından Pazar günü IWC'den resmi olarak çekilmesiyle balina avcıları 31 yıl sonra ilk balina avı için okyanusa açıldı. Dün Japonya'nın batısındaki Shimonoseki şehrinden hareket eden avcı filosunun ana gemisi önünde bir tören düzenlendi. Shimonoseki Belediye Başkanı Shintaro Maeda, yaklaşık 30 yıl bekledikten sonra ticari balina avcılığının yeniden başlamasından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Filo sorumlusu Masaomi Tsunekawa ise tüm ekibin, zorlukların üstesinden gelerek insanların beklentilerini karşılamak için birlikte çalışacağını ifade etti.

Törenden sonra, gemilerine binerek üç aylık bir yolculuk için limanı terk eden balıkçılara, bu yılki av sezonu boyunca Japon karasularında 52 minke, 150 bryde ve 25 sei balinası olmak üzere toplam 227 balina avlama izni verildiği öğrenildi. Ticari balina avcılığının başlamasından sonraki ilk gün Haokkaido adasının Kushiro şehrinde yakalanan minke balinası tekneden indirilirken karelere yansıdı.

GEÇEN SENE AÇIKLANMIŞTI

Japonya'da hükümet, ticari balina avına devam edilebilmesi amacıyla Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çekileceğini resmen açıklamış, Başbakan Shinzo Abe 25 Aralık'ta IWC'den ayrılma kararını onaylamıştı.