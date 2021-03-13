Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan liderlerinden dörtlü zirve

QUAD ülkeleri olarak bilinen Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan'ın liderleri gerçekleştirilen online zirvede bir araya geldi. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin görüşmede Çin'in bölgede artan askeri faaliyetleri, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması, Covid-19 salgını ve iklim değişikliği gibi konuları masaya yatırdığı öğrenildi. Pekin'in bölgede artan etkinliği karşısında tartışmalara konu olan Doğu Çin Denizi'ndeki sularda kurallara dayalı bir düzenin kurulmasının önemini vurgulayan liderler, bu kapsamda ülkelerinin özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi için ortak bir vizyonda birleştiğini yineledi.

Aşı üretimini artırma hedefi

QUAD ülkelerinin, Güneydoğu Asya ve diğer bölgelerdeki aşı arzı sorununu gidermek için Hindistan'daki üretim kapasitesinde önemli bir artışa izin verecek araçları finanse etme konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Bu sayede 2022'nin sonuna kadar 1 milyar dozluk aşının ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi. Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması hedefine bağlılıklarını yineleyen QUAD ülkeleri, Pyongyang tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümü için de çağrıda bulundu.

Kurallara dayalı düzen

Zirvenin ardından yayınlanan ortak bildiride ülkelerin denizlerde uluslararası hukukun üstünlüğüne öncelik vermeye devam edeceği belirtilirken, Doğu ve Güney Çin denizlerinde kurallara dayalı deniz düzenine yönelik zorlukları aşma konusunda işbirliği yapılacağı kaydedildi. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın da görüşmede Çin'in bölgedeki sularda statükoyu değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlerine karşı muhalif tutumunu dile getirdiği, ayrıca Myanmar'daki askeri darbeyle ilgili endişelerini paylaştığı ifade edildi.

Çin'e karşı ittifak

QUAD olarak da bilinen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD), Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan arasında 2007'de başlatılan ve 2017'de dörtlü bir ittifak halini alan Çin'e karşı gayrı resmi bir stratejik ortaklık olarak tanımlanıyor.

Burak Ersoy

