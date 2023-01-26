Japonya açıklarında batan gemide bilanço artıyor: 8 ölü

Malezya'dan 22 mürettebatı ile birlikte Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları'nın yaklaşık 110 kilometre batısında alabora olan Hong Kong bandıralı Jintian adlı gemide bilanço ağırlaşıyor. Facia bölgesindeki sivil gemiler ve Japonya ile Güney Kore Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından kurtarılan 13 kişiden 6'sının daha hayatını kaybettiği açıklandı. 4'ü Çinli 5 mürettebatın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken, son gelişme ile birlikte kazada yaşanan can kayıplarının sayısı 8'e yükseldi. Ölenlerin 6'sının Çinli, 2'sinin ise Myanmarlı olduğu öğrenildi.

Dün 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı

Malezya'dan Güney Kore'nin Incheon şehrine odun taşırken Salı günü 23.15 sıralarında Japonya'nın Nagazaki eyaleti açıklarında imdat çağrısı yapan 6 bin 551 tonluk Jintian adlı gemi kısa süre sonra alabora olmuş, 13 mürettebatın bölgede yürütülen çalışmalar sonucu kurtarıldığı kamuoyuna yansımıştı. Son olarak dün, kurtarılan personelden 2'sinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

Burak Ersoy

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