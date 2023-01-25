Japonya açıklarında kargo gemisi battı: 13 kişi kurtarıldı, 9 kişi kayıp

Japonya'nın Nagasaki eyaleti açıklarında seyreden Hong Kong bandıralı Jintian adlı 6 bin 551 tonluk bir kargo gemisi, yerel saatle 23.15 sıralarında şiddetli fırtına nedeniyle imdat çağrısında bulundu. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden edinilen bilgilere göre 14'ü Çinli, 8'i Myanmarlı toplam 22 mürettebatı bulunan gemi su alırken, kısa süre sonra battı. Gemiyi terk etmeyi başaran mürettebattan 13'ü kurtarılırken, 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri 11.30 sıralarında bölgeye 2 devriye gemisi göndererek arama-kurtarma çalışmalarına destek verirken, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin de bir gemi ile çalışmalara katıldığı açıklandı.

Burak Ersoy



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