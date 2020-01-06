Japonya Adalet Bakanı Mori'den Ghosn talimatı

Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a kaçan ve yaptığı açıklamalarla dikkatleri Japonya adalet sistemine çeken eski Nissan Motor Başkanı Carlos Ghosn'un firarına ilişkin Japonya Adalet Bakanı Masako Mori'den açıklama geldi. Mori, Japonya'da cezai prosedürlerin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak için mümkün olan her önlemi alacaklarını belirterek, ülkeye giriş çıkışların daha da sıkı denetlenmesi için göçmenlik bürosu ve ilgili birimlere talimat verdiğini söyledi.

Ghosn'un ülkeyi terk etmesine ilişkin resmi bir kayıt olmadığını yineleyen Mori, çıkışın yasadışı olarak yapılmış olmasının üzücü olduğunu kaydetti. Japonya'nın yargı sisteminin temel insan haklarını gözeterek, uygun prosedürler altında adaleti aradığının altını çizen Mori, ev hapsindeki bir şüphelinin adaletten kaçmasının kabul edilemez olduğunu da sözlerine ekledi.

Kayıt bulunamamıştı

Japonya'dan sürpriz firarı ile ülke ve dünya kamuoyunun dikkatini Japonya adalet sistemine çeken Ghosn'un kaçışı güvenlik zafiyeti eleştirilerini de beraberinde getirmiş, Ghosn'un Japonya'dan ayrıldığına dair resmi kayıt bulunamaması tartışmalara neden olmuştu.

Tokyo savcılarından Ghosn açıklaması: "Cezadan kaçmaya çalıştı"

Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a kaçtıktan sonra adalet sistemi ile ilgili yaptığı açıklamalara Tokyo savcıları tarafından cevap geldi. Yapılan açıklamada, Ghosn'a yasal prosedürün uygulandığı belirtilerek suçlarının getireceği cezadan kaçmaya çalıştığı vurgulandı.

Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn'un Japonya adalet sistemine dair ithamlarına, Japon savcılar açıklama ile yanıt verdi. Japonya'da sık görülmeyen şekilde bir şüpheli ile ilgili eleştirilerin yer verildiği açıklama, Tokyo Bölge Savcılığı Başkan Yardımcısı Takahiro Saito tarafından yapıldı.

Adil yargılama vurgusu

Açıklamada, Ghosn'un meşru yargı prosedürlerinden kaçması, Japon hukuk sistemine meydan okuma olarak nitelenirken, mahkeme önüne çıkmadan ülkeden kaçtığı için eleştirildi. Ghosn'un suçlarının getireceği cezadan kaçmaya çalıştığını ve böyle bir hareketin asla haklı çıkarılamayacağı belirtilen açıklamada, Ghosn'un Japonya adalet sistemi hakkındaki ithamlarına da yanıt verildi.

Japonya'nın hukuk sisteminin tüm sanıklar için hızlı, şeffaf ve adil yargılanma hakkını garanti ettiğini kaydeden savcılar, adil ve uygun bir yargılama adına Ghosn'a da yasal prosedürleri uyguladıklarını kaydetti. Açıklamada, Ghosn'un haklarının tamamen garanti altına alınmış olduğu da vurgulandı.

'Adalaletsizlikten kaçtım'

Ghosn, Japonya'dan kaçtığına dair iddiaları Lübnan'da olduğunu belirten bir açıklama ile teyit etmiş "Adaletten kaçmadım, adaletsizlikten ve siyasi zulümden kaçtım" demişti. Adil olmamakla itham ettiği Japon adalet sistemini eleştiren Ghosn açıklamasında "Suçluluk varsayımının yapıldığı, ayrımcılığın yaygın olduğu ve temel insan haklarının reddedildiği, uluslararası hukuk ve sözleşmelerdeki yasal yükümlülüklerin gözardı edildiği Japon adalet sistemi tarafından daha fazla rehin tutulmayacağım" ifadelerine yer vermişti.

Burak Ersoy