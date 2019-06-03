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Japonya Başbakanı Abe, iftar düzenledi

Japonya Başbakanı Abe, iftar düzenledi
Japonya Başbakanı Abe, iftar düzenledi

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Ramazan’ın son günü Müslüman ülkelerin Büyükelçilerine iftar yemeği verdi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, iftar verme geleneğini bozmadı. Her yıl Müslüman ülkelerin Büyükelçileriyle iftar vesilesiyle bir araya gelen Abe, elçilerin ve Müslüman ülkelerin misyon başkanlarına özel ilgi göstererek Ramazanı ve bayramını tebrik etti. Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da iftara katıldı.İftar programında bir konuşma yapan Başbakan Abe, elçilerin Japonya ile kendi ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirmedeki kritik rolleri nedeniyle teşekkür etti. 

Ayrıca Abe, Japonya ile İslam ülkeleri arasındaki çeşitli alanlardaki dostluk ilişkilerinden bahsederek ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.  

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