Japonya Başbakanı Abe istifa edecek

Son haftalarda gözlerden uzak kalması nedeniyle sağlık durumu hakkında spekülasyonlar yapılan Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin istifa etme kararı aldığı öğrenildi. Japonya kamu yayıncısı NHK'nin başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı son dakika haberine göre, Abe kararı sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak aldı. Abe'nin kararını bugün düzenleyeceği basın toplantısında kamuoyuna duyuracağı ifade edildi.

Hastane ziyaretleri şüphe oluşturdu

Geçtiğimiz pazartesi Japonya'nın kesintisiz en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Abe'nin, aynı gün Tokyo'daki bir hastaneyi ziyaret etmesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuş, ziyaretin önceki hafta yapılan sağlık kontrolünün devamı niteliğinde rutin bir ziyaret olduğu açıklanmıştı. Son zamanlarda kameraların karşısına sık çıkmayan Abe'nin sağlığı hakkında yapılan spekülasyonlar ülkeyi yönetmeye devam edip edemeyeceği tartışmalarını beraberinde getirmişti.

Hükümet iddiaları reddetmişti

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga ise iddiaları yalanlayarak "Başbakan Abe'yi hergün görüyorum, durumunda bir değişiklik yok" diyerek başbakanın sağlığı hakkında olumsuz bir gelişmenin olmadığını ifade etmişti. Bu gelişmelerin ardından Abe'nin bugün bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklanmıştı. Abe'nin bugünkü toplantıda göreve devam edeceğini açıklaması bekleniyordu. Bu nedenle son gelişme Japonya kamuoyunda şoke etkisi oluşturdu.

İlk olmayacak

İlk kez 2006'da başbakanlık koltuğuna oturan Abe, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bir yıl sonra istifa etmiş, Aralık 2012'de yeniden göreve gelmişti. Geçtiğimiz yıl koltukta geçirdiği 2 bin 887 günlük toplam görev süresi ile Japonya'nın toplamda en uzun süre görev yapan başbakanı unvanını elde eden Abe, geçen pazartesi ise Eski Japonya Başbakanı Eisaku Sato'nun 2 bin 798 günlük kesintisiz başbakanlık rekorunu geride bırakmıştı.

Burak Ersoy