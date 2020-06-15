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Japonya Başbakanı Abe'den ikinci dalga uyarısı

Japonya Başbakanı Abe'den ikinci dalga uyarısı
Japonya Başbakanı Abe'den ikinci dalga uyarısı

Korona virüste ikinci dalga tehlikesine dikkat çeken Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Covid-19'un sıcak yaz aylarında etkisini yitireceği beklentisinin karşılıksız olduğu konusunda uyardı.

Son günlerde yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısında yeniden artış gözlenen Japonya'da, Başbakan Shinzo Abe halkı ikinci dalga tehlikesine karşı uyardı. Japon medyasına konuşan Abe, yaz aylarında insanların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini belirtti. Sıcakların virüsü zayıflatmadığına dikkat çeken Abe, Orta Doğu'daki aşırı sıcak ülkelerde dahi Covid-19'un yayılışını sürdürmesini örnek gösterdi. Ülkenin sağlık hizmeti ve test kapasitelerini artırarak ikinci dalga tehlikesine hazır olmanın önemine vurgu yapan Abe, salgın önleme tedbirleri uygulanmaya devam ederken kriterleri karşılayan ülkelere yönelik seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılacağını da bildirdi

"Aşı çalışmaları sürüyor"

Aşı çalışmalarının Japonya'nın yanı sıra İngiltere ve ABD'de sürdüğünü ifade eden Başbakan Abe, süreç biter bitmez aşıya erişimin sağlanması için geliştiriciler ile temasların sürdüğünü ifade etti.

Toplam 940 kişi hayatını kaybetti

Dün başkent Tokyo'da 5 Mayıs'tan bu yana kaydedilen en yüksek sayı olan 47 vaka kayda geçmiş, Japonya'da genelinde ise toplam 75 yeni enfeksiyon doğrulanmıştı. Ülkede 712'si karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından olmak üzere 18 bin 421 kişiye Covid-19 bulaşmış, toplam 940 kişi ise hayatını kaybetmişti.

Burak Ersoy
 

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