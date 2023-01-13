Japonya Başbakanı Kishida, Biden ile görüştü

Japonya Başbakanı Kishida Fumio, G7 ülkeleri turu kapsamında ABD'nin başkenti Washington'a geldi. Biden'ın Ekim 2021'de göreve gelmesinden bu yana ilk kez ABD'ye ziyaret gerçekleştiren Kishida, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da ağırlandı. İki lider görüşmede, Kuzey Kore ve Çin ile ilişkiler de dahil olmak üzere Hint-Pasifik'teki ikili güvenlik konuları, Rusya-Ukrayna Savaşı, Kuzey Kore'nin balistik füze programı, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanması konularını ele alacak.

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