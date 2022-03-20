Japonya Başbakanı Kishida, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında, Ukrayna'daki durumu ve diğer bölgesel ve küresel konuları masaya yatıran ikili, ülkelerinin özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi vizyonunu gerçekleştirme çabalarını sürdürme konusunda anlaştı. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna işgalini "küresel düzenin temellerini sarsan bir durum" olarak niteleyen Kishida toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Başbakan Modi ve ben, statükonun hiçbir bölgede zorla tek taraflı olarak değiştirilmesine izin verilmemesi gerektiği konusunda anlaştık. Anlaşmazlıklara uluslararası hukuka dayalı barışçıl çözümler aranması gerektiği konusunda mutabık kaldık. Özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi hedefini gerçekleştirme çabalarını sürdürmek de büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Modi'den, Hindistan-Japonya işbirliği vurgusu

Ukrayna'daki duruma doğrudan değinmeyen Modi ise yaptığı açıklamada, "Jeopolitik olaylar yeni zorluklar ortaya koyuyor. Japonya ve Hindistan arasındaki derinleşen işbirliği sadece iki ülke için değil, Hint-Pasifik bölgesi ve dünya için de önemli" şeklinde konuştu. Görüşmelerden sonra yayınlanan ortak açıklamada ise Ukrayna'da "devam eden çatışma ve insani krizle ilgili ciddi endişe duyulduğu" ifade edilirken, "şiddetin derhal durdurulması" çağrısında bulunuldu. Fakat doğrudan Rusya'ya atıfta bulunulmadı. Ayrıca iki ülkenin, çatışmaların derhal durdurulması ve diyaloğun teşvik edilmesi çağrısında bulunacağı ve bölgeye insani yardım sağlayacağı ifade edildi.

Burak Ersoy

