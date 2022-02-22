Japonya Başbakanı Kishida: 'Rusya'nın eylemleri, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir'

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimindeki Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız olarak tanımasına tepkiler sürerken, Japonya hükümetinden konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, "Rusya'nın eylemleri, asla tasvip etmediğimiz ve karşı çıktığımız şekilde Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın kararının uluslararası hukuku ve Minsk anlaşmasını da ihlal ettiğini belirten Kishida, gelişmeleri yakından takip ederek yaptırımlar da dahil verilecek tepki konusunda G7 ülkeleri ve uluslararası toplumla iş birliği yapacaklarını ifade etti. Kishida, bölgedeki Japon vatandaşlarının tahliyesi için gerekli adımları attıklarını da kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hayashi de tepki gösterdi

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi de Rusya'nın adımının Ukrayna'nın egemenlik haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini yineledi. Ülkesinin uluslararası toplumla birlikte hareket edeceğinin altını çizen Hayashi, durumu endişe ile izlemeyi sürdürdüklerini ifade etti. Hayashi, yaptırımlar da dahil gerekli yanıtın verilmesi için G7 ülkeleri ve diğer ülkelerle iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

Burak Ersoy



İLGİLİ HABER Rusya’nın, Donetsk ve Luhansk kararının ardından BMGK acil toplantı gerçekleştirdi

İLGİLİ HABER Rus askeri Donbass Bölgesi’ne girecek

İLGİLİ HABER NATO Rusya’nın kararını kınadı