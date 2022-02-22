İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Japonya Başbakanı Kishida: 'Rusya'nın eylemleri, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir'

Japonya Başbakanı Kishida: 'Rusya'nın eylemleri, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir'
Japonya Başbakanı Kishida: 'Rusya'nın eylemleri, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir'

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanımasının Ukrayna'nın egemenlik haklarının ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi. Kishida, verilecek tepki konusunda yaptırımlar da dahil olmak üzere G7 ülkeleri ve uluslararası toplumla iş birliği yapacaklarını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimindeki Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız olarak tanımasına tepkiler sürerken, Japonya hükümetinden konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, "Rusya'nın eylemleri, asla tasvip etmediğimiz ve karşı çıktığımız şekilde Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın kararının uluslararası hukuku ve Minsk anlaşmasını da ihlal ettiğini belirten Kishida, gelişmeleri yakından takip ederek yaptırımlar da dahil verilecek tepki konusunda G7 ülkeleri ve uluslararası toplumla iş birliği yapacaklarını ifade etti. Kishida, bölgedeki Japon vatandaşlarının tahliyesi için gerekli adımları attıklarını da kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hayashi de tepki gösterdi

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi de Rusya'nın adımının Ukrayna'nın egemenlik haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini yineledi. Ülkesinin uluslararası toplumla birlikte hareket edeceğinin altını çizen Hayashi, durumu endişe ile izlemeyi sürdürdüklerini ifade etti. Hayashi, yaptırımlar da dahil gerekli yanıtın verilmesi için G7 ülkeleri ve diğer ülkelerle iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

Burak Ersoy
 

İLGİLİ HABER
Rusyanın, Donetsk ve Luhansk kararının ardından BMGK acil toplantı gerçekleştirdi Rusya’nın, Donetsk ve Luhansk kararının ardından BMGK acil toplantı gerçekleştirdi
İLGİLİ HABER
Rus askeri Donbass Bölgesine girecek Rus askeri Donbass Bölgesi’ne girecek
İLGİLİ HABER
NATO Rusyanın kararını kınadı NATO Rusya’nın kararını kınadı
İLGİLİ HABER
ABD Başkanı Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Rusya-Ukrayna krizini görüştü ABD Başkanı Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Rusya-Ukrayna krizini görüştü
İLGİLİ HABER
ABD Cenevre Ofisi Temsilcisi : Rusya, işgal sonrasında öldürmeyi planladığı Ukraynalıların listesini oluşturdu ABD Cenevre Ofisi Temsilcisi : 'Rusya, işgal sonrasında öldürmeyi planladığı Ukraynalıların listesini oluşturdu'
İLGİLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putini kınadı Almanya Başbakanı Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin'i kınadı
İLGİLİ HABER
Putin Avrupa liderlerine Donbass ve Luhansk kararlarını açıkladı Putin Avrupa liderlerine Donbass ve Luhansk kararlarını açıkladı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.