Japonya Başbakanı Kishida ve ABD Başkanı Biden'dan ikili zirve

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Güney Kore ve Japonya'dan oluşan Asya seyahati dolayısıyla başkent Tokyo'da bulunan ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kishida ile gerçekleştirdikleri ilk yüz yüze görüşme olan toplantının basına açık olan bölümünde gazetecilere konuşan Biden, ülkesinin Japonya'ya yönelik savunma kalkanı sağlama politikasına tamamen bağlı olduklarını belirterek, "Bugünün ve geleceğin zorluklarıyla birlikte yüzleşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Biden ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına karşı Japonya hükümetinin verdiği demokrasi yanlısı tepkiden memnuniyet duyduğunu da söyledi. Japonya'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'daki savaştan sorumlu tutmak ve ortak demokratik değerleri savunmak için diğer G7 ortaklarıyla birlikte çalıştığını belirten Biden, Kishida'ya güçlü liderliği ve Ukraynalılara verdiği destek için teşekkür etti.

“Dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemez”

Biden'ın ziyaretini memnuniyetle karşılayan Kishida, ziyarete atıfla "Durum ne olursa olsun, ABD Hint-Pasifik bölgesindeki angajmanını güçlendirmeye devam edeceğini gösterdi" şeklinde konuştu. Rusya'nın Ukrayna işgaline de değinen Kishida, "Statükoyu değiştirmek için güç kullanmanın dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Yoğun gündem

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede ulusal ve bölgesel meseleleri masaya yatıran liderlerin, Rusya'nın Ukrayna işgali, Kuzey Kore'nin oluşturduğu güvenlik tehdidi, Tayvan Boğazı'ndaki durum ve Çin'in bölgede artan askeri varlığı dahil pek çok konuyu ele aldığı öğrenildi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden'ın, "Kishida'nın Rusya'nın Ukrayna işgaline yanıt verme konusundaki liderliğini ve Japonya'nın savunma yeteneklerini güçlendirme kararlılığını memnuniyetle karşıladığı ve güçlü bir ABD-Japonya ittifakının Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın temel taşı olduğuna dikkat çektiği" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "İki lider, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (DPRK) nükleer ve balistik füze programı ve Çin'in uluslararası hukuka karşı giderek artan zorlayıcı davranışları da dahil olmak üzere güvenlik sorunları karşısında işbirliği içinde çalışma ve gelişmekte olan teknolojiler, tedarik zincirlerinin güvenliği ve temiz enerji gibi alanlarda işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldılar" ifadelerine yer verildi.

Barışçıl çözüm isteği

Görüşmenin ardından Biden ile ortak basın toplantısı düzenleyen Kishida, "Japonya ve ABD'nin, Doğu ve Güney Çin denizlerindeki statükoyu değiştirmeye yönelik her türlü tek taraflı girişime karşı olduğunu" ifade ederken, Biden ile birlikte Tayvan Boğazı'nda barış ile istikrarın ve bölgedeki soruna barışçıl çözümün önemi konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Kishida ayrıca önümüzdeki yıl Japonya'da düzenlenecek G7 zirvesinin Hiroşima'da yapılacağını da kamuoyuna duyurdu. Biden ise Japonya ve ABD'nin iki büyük demokrasi ve iki büyük ekonomik güç olduğunu belirterek, ülkeler arasındaki işbirliğini savunma da dahil daha da ileri taşıyacaklarını ifade etti.

Burak Ersoy

